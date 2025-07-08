Director de Companii
SRS Acquiom
SRS Acquiom Salarii

Salariul de la SRS Acquiom variază de la $120,600 în compensație totală pe an pentru un Juridic la nivelul inferior până la $172,135 pentru un Manager de Proiect la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la SRS Acquiom. Ultima actualizare: 11/30/2025

Juridic
$121K
Manager de Proiect
$172K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la SRS Acquiom este Manager de Proiect at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $172,135. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la SRS Acquiom este $146,368.

