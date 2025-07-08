Director de Companii
SRM Institute of Science and Technology
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

SRM Institute of Science and Technology Salarii

Salariul median al SRM Institute of Science and Technology este $1,172 pentru un Inginer Software . Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la SRM Institute of Science and Technology. Ultima actualizare: 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inginer Software
$1.2K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la SRM Institute of Science and Technology este Inginer Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $1,172. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la SRM Institute of Science and Technology este $1,172.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru SRM Institute of Science and Technology

Companii Similare

  • Snap
  • Uber
  • PayPal
  • Square
  • DoorDash
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/srm-institute-of-science-and-technology/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.