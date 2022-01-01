SRI International Salarii

Salariul de la SRI International variază de la $100,667 în compensație totală pe an pentru un Inginer Hardware la nivelul inferior până la $271,350 pentru un Manager Program Tehnic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la SRI International . Ultima actualizare: 11/30/2025