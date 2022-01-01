Director de Companii
SRI International Salarii

Salariul de la SRI International variază de la $100,667 în compensație totală pe an pentru un Inginer Hardware la nivelul inferior până la $271,350 pentru un Manager Program Tehnic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la SRI International. Ultima actualizare: 11/30/2025

Inginer Hardware
P3 $101K
P5 $157K
Specialist în Știința Datelor
Median $150K
Inginer Software
Median $125K

Cercetător Științific

Inginer Biomedical
$128K
Inginer Chimist
$124K

Inginer Cercetare

Inginer Mecanic
$154K
Manager de Proiect
$196K
Manager Program Tehnic
$271K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la SRI International este Manager Program Tehnic at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $271,350. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la SRI International este $150,000.

