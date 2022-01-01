Director de Companii
Squire
Squire Salarii

Salariul median al Squire este $100,000 pentru un Inginer Software . Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Squire. Ultima actualizare: 11/30/2025

Inginer Software
Median $100K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Squire, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Squire este Inginer Software cu o compensație totală anuală de $100,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Squire este $100,000.

Alte Resurse

