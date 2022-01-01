Squire Salarii

Salariul median al Squire este $100,000 pentru un Inginer Software . Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Squire. Ultima actualizare: 11/30/2025
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Squire, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)
