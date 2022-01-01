Squarespace Salarii

Director de Companii
Salariul de la Squarespace variază de la $59,900 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $478,333 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Squarespace. Ultima actualizare: 11/30/2025

Inginer Software
L1 $133K
L2 $164K
L3 $195K
L4 $240K
L5 $277K
L6 $328K

Inginer Software Frontend

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Manager Inginerie Software
L5 $267K
L6 $329K
L7 $478K
Manager de Produs
L3 $216K
L4 $197K
L5 $298K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Designer de Produs
L3 $158K
L4 $198K
L6 $332K
Specialist în Știința Datelor
L3 $155K
L4 $200K
Analist de Date
Median $135K
Analist Financiar
Median $190K
Marketing
Median $164K
Recrutor
Median $150K
Cercetător UX
Median $151K
Asistent Administrativ
$79.6K
Manager Operațiuni de Afaceri
$274K
Analist de Afaceri
$118K
Servicii Clienți
Median $59.9K
Manager Știința Datelor
$224K
Resurse Umane
$141K
Tehnolog Informații (IT)
$191K
Manager Program Tehnic
Median $202K
Program de Vesting

15%

AN 1

25%

AN 2

30%

AN 3

30%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Squarespace, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 15% se dobândește în 1st-AN (15.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)

  • 30% se dobândește în 3rd-AN (30.00% anual)

  • 30% se dobândește în 4th-AN (30.00% anual)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Squarespace, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Squarespace este Manager Inginerie Software at the L7 level cu o compensație totală anuală de $478,333. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Squarespace este $195,822.

