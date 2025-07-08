Square Yards Salarii

Salariul de la Square Yards variază de la $2,754 în compensație totală pe an pentru un Tehnolog Informații (IT) la nivelul inferior până la $83,714 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Square Yards . Ultima actualizare: 11/30/2025