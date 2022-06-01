Sportradar Salarii

Salariul de la Sportradar variază de la $84,253 în compensație totală pe an pentru un Manager de Produs in Slovenia la nivelul inferior până la $136,518 pentru un Data Scientist in Canada la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Sportradar . Ultima actualizare: 9/20/2025