Director de Companii
Sportradar
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Sportradar Salarii

Salariul de la Sportradar variază de la $84,253 în compensație totală pe an pentru un Manager de Produs in Slovenia la nivelul inferior până la $136,518 pentru un Data Scientist in Canada la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Sportradar. Ultima actualizare: 9/20/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Software
Median $93.6K
Analist de Afaceri
$133K
Data Scientist
$137K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Manager de Produs
$84.3K
Manager de Program
$93.9K
Manager de Proiect
$96.5K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Sportradar este Data Scientist at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $136,518. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Sportradar este $95,220.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Sportradar

Companii Similare

  • Trimble
  • Genpact
  • Cognizant
  • Rackspace
  • ADP
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse