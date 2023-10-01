Director de Companii
Spokeo
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Spokeo Salarii

Salariul de la Spokeo variază de la $148,500 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $228,850 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Spokeo. Ultima actualizare: 9/20/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Software
Median $149K
Data Scientist
$157K
Marketing
$163K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Manager de Produs
$229K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Spokeo este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $228,850. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Spokeo este $159,975.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Spokeo

Companii Similare

  • Roblox
  • Lyft
  • Databricks
  • DoorDash
  • Dropbox
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse