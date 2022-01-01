Director de Companii
Splunk
Splunk Salarii

Salariul de la Splunk variază de la $51,822 în compensație totală pe an pentru un Inginer de Vânzări la nivelul inferior până la $733,000 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Splunk. Ultima actualizare: 8/29/2025

$160K

Inginer Software
P2 $171K
P3 $227K
P4 $300K
P5 $403K
P6 $726K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Software Asigurare Calitate (QA)

Inginer Fiabilitate Site

Manager de Produs
P2 $189K
P3 $219K
P4 $261K
P5 $422K
P6 $652K
P7 $733K
Vânzări
P2 $121K
P3 $158K
P4 $245K
P5 $312K

Manager Inginerie Software
M3 $366K
M4 $411K
M5 $563K
Designer de Produs
P2 $150K
P3 $218K
P5 $351K

Designer UX

Arhitect de Soluții
P4 $229K
P5 $282K

Arhitect Date

Cloud Security Architect

Data Scientist
Median $265K
Marketing
P2 $106K
P5 $268K
Manager Program Tehnic
Median $224K
Analist Financiar
Median $145K
Manager de Program
Median $170K
Inginer de Vânzări
Median $51.8K
Tehnolog Informațional (IT)
Median $157K
Recrutor
Median $141K
Redactor Tehnic
Median $145K
Manager de Proiect
Median $156K
Analist Securitate Cibernetică
Median $425K
Contabil
$252K

Contabil Tehnic

Manager Operațiuni de Afaceri
$147K
Analist de Afaceri
Median $161K
Dezvoltare Afaceri
$63.3K
Șef de Cabinet
$371K
Servicii Clienți
$229K
Analist de Date
$167K
Resurse Umane
$249K
Consultant în Management
$153K
Operațiuni Marketing
$162K
Manager Design de Produs
$481K
Operațiuni Venituri
$200K
Recompense Totale
$241K
Cercetător UX
$129K
Program de Vesting

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La Splunk, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33.3% se dobândește în 1st-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 2nd-AN (8.32% trimestrial)

  • 33.3% se dobândește în 3rd-AN (8.32% trimestrial)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Splunk, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

Întrebări frecvente

Медіанна річна загальна компенсація в Splunk складає $227,427.

Alte Resurse