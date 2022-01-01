Splunk Salarii

Salariul de la Splunk variază de la $51,822 în compensație totală pe an pentru un Inginer de Vânzări la nivelul inferior până la $733,000 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Splunk . Ultima actualizare: 8/29/2025