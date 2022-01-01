Splunk Salarii

Salariul de la Splunk variază de la $51,822 în compensație totală pe an pentru un Inginer de Vânzări la nivelul inferior până la $733,000 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Splunk. Ultima actualizare: 8/29/2025
33.3%
AN 1
33.3%
AN 2
33.3%
AN 3
La Splunk, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:
33.3% se dobândește în 1st-AN (33.30% anual)
33.3% se dobândește în 2nd-AN (8.32% trimestrial)
33.3% se dobândește în 3rd-AN (8.32% trimestrial)
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Splunk, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)
