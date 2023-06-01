Splitit Salarii

Salariul de la Splitit variază de la $111,401 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $392,000 pentru un Vânzări la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Splitit . Ultima actualizare: 9/19/2025