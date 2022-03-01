Split Software Salarii

Salariul de la Split Software variază de la $78,400 în compensație totală pe an pentru un Resurse Umane la nivelul inferior până la $208,000 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Split Software . Ultima actualizare: 9/19/2025