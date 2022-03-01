Director de Companii
Split Software
Split Software Salarii

Salariul de la Split Software variază de la $78,400 în compensație totală pe an pentru un Resurse Umane la nivelul inferior până la $208,000 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Split Software. Ultima actualizare: 9/19/2025

$160K

Inginer Software
Median $208K
Analist de Date
$81.6K
Resurse Umane
$78.4K

Arhitect de Soluții
$174K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Split Software este Inginer Software cu o compensație totală anuală de $208,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Split Software este $127,863.

