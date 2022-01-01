Splice Salarii

Director de Companii
Salariul de la Splice variază de la $124,375 în compensație totală pe an pentru un Analist Financiar la nivelul inferior până la $251,250 pentru un Dezvoltare Afaceri la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Splice. Ultima actualizare: 9/19/2025

$160K

Inginer Software
Median $139K
Manager de Produs
Median $160K
Dezvoltare Afaceri
$251K

Analist Financiar
$124K
Marketing
$235K
Designer de Produs
$220K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Najbolje plaćena pozicija u Splice je Dezvoltare Afaceri at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $251,250. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Splice je $190,072.

