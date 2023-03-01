Director de Companii
Splashtop
Splashtop Salarii

Salariul de la Splashtop variază de la $21,377 în compensație totală pe an pentru un Asistent Administrativ la nivelul inferior până la $39,260 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Splashtop. Ultima actualizare: 9/19/2025

$160K

Asistent Administrativ
$21.4K
Vânzări
$34.6K
Analist Securitate Cibernetică
$30.4K

Inginer Software
$39.3K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Splashtop este Inginer Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $39,260. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Splashtop este $32,508.

