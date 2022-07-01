Director de Companii
Splash Financial
Splash Financial Salarii

Salariul de la Splash Financial variază de la $180,000 în compensație totală pe an pentru un Manager Inginerie Software la nivelul inferior până la $240,000 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Splash Financial. Ultima actualizare: 9/19/2025

$160K

Inginer Software
Median $240K
Manager Inginerie Software
Median $180K
Tehnolog Informațional (IT)
$221K

Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Splash Financial este Inginer Software cu o compensație totală anuală de $240,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Splash Financial este $221,100.

