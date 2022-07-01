Splash Financial Salarii

Salariul de la Splash Financial variază de la $180,000 în compensație totală pe an pentru un Manager Inginerie Software la nivelul inferior până la $240,000 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Splash Financial . Ultima actualizare: 9/19/2025