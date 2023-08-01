Spirent Communications Salarii

Director de Companii
Salariul de la Spirent Communications variază de la $87,063 în compensație totală pe an pentru un Operațiuni Marketing la nivelul inferior până la $201,000 pentru un Inginer de Vânzări la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Spirent Communications. Ultima actualizare: 9/19/2025

$160K

Inginer Software
Median $135K

Inginer Rețele

Operațiuni Marketing
$87.1K
Manager de Produs
$152K

Inginer de Vânzări
$201K
Manager Inginerie Software
$164K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Spirent Communications este Inginer de Vânzări at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $201,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Spirent Communications este $152,471.

Alte Resurse