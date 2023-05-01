Director de Companii
Spire Global
Spire Global Salarii

Salariul de la Spire Global variază de la $94,186 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $166,165 pentru un Manager Program Tehnic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Spire Global. Ultima actualizare: 9/19/2025

$160K

Inginer de Control
$108K
Inginer Software
$94.2K
Manager Inginerie Software
$143K

Manager Program Tehnic
$166K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Spire Global este Manager Program Tehnic at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $166,165. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Spire Global este $125,494.

