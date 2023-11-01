Director de Companii
Spiral Scout
Spiral Scout Salarii

Salariul de la Spiral Scout variază de la $59,405 în compensație totală pe an pentru un Analist de Afaceri la nivelul inferior până la $107,185 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Spiral Scout. Ultima actualizare: 9/19/2025

$160K

Analist de Afaceri
$59.4K
Manager de Proiect
$61.5K
Inginer Software
$107K

Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Spiral Scout este Inginer Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $107,185. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Spiral Scout este $61,511.

