Director de Companii
SPINS
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

SPINS Salarii

Salariul de la SPINS variază de la $54,725 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $201,000 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la SPINS. Ultima actualizare: 9/19/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Manager de Produs
Median $120K
Analist de Date
$54.7K
Analist Financiar
$84.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Inginer Software
$91.8K
Manager Inginerie Software
$201K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la SPINS este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $201,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la SPINS este $91,800.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru SPINS

Companii Similare

  • LEK
  • Genesys
  • Idexcel
  • J.D. Power
  • Propeller
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse