Director de Companii
Sopra Banking Software
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Inginer Software

  • Toate salariile Inginer Software

Sopra Banking Software Inginer Software Salarii

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in India la Sopra Banking Software totalizează ₹3.46M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Sopra Banking Software. Ultima actualizare: 11/4/2025

Pachetul Median
company icon
Sopra Banking Software
Full-Stack Software Engineer
Noida, UP, India
Total pe an
₹3.46M
Nivel
3A
Salariu de bază
₹3.46M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Ani în companie
5 Ani
Ani experiență
9 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Sopra Banking Software?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile
Salarii de Stagiu

Contribuie

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Inginer Software oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Sopra Banking Software in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹3,676,510. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Sopra Banking Software pentru rolul de Inginer Software in India este ₹2,857,668.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Sopra Banking Software

Companii Similare

  • DoorDash
  • Roblox
  • Pinterest
  • Apple
  • Google
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse