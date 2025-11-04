Director de Companii
Sopra Banking Software
Sopra Banking Software Manager de Produs Salarii

Compensația totală medie pentru Manager de Produs in France la Sopra Banking Software variază de la €76.8K la €107K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Sopra Banking Software. Ultima actualizare: 11/4/2025

Compensația Totală Medie

€83.3K - €101K
France
Interval Comun
Interval Posibil
€76.8K€83.3K€101K€107K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Sopra Banking Software?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Produs la Sopra Banking Software in France ajunge la o compensație totală anuală de €107,304. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Sopra Banking Software pentru rolul de Manager de Produs in France este €76,778.

Alte Resurse