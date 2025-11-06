Director de Companii
Solarisbank
Solarisbank Inginer Software Salarii în Berlin Metropolitan Region

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Berlin Metropolitan Region la Solarisbank totalizează €83.5K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Solarisbank. Ultima actualizare: 11/6/2025

Pachetul Median
Total pe an
€83.5K
Nivel
Triangle 1
Salariu de bază
€83.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Ani în companie
1 An
Ani experiență
15 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Solarisbank?
Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€78K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Ultimele trimiteri de salarii
Salarii de Stagiu

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Solarisbank in Berlin Metropolitan Region ajunge la o compensație totală anuală de €118,233. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Solarisbank pentru rolul de Inginer Software in Berlin Metropolitan Region este €79,948.

