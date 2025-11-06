Director de Companii
Compensația totală medie pentru Designer de Produs in Greater Amsterdam Area la Software Improvement Group variază de la €42.2K la €60K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Software Improvement Group. Ultima actualizare: 11/6/2025

Compensația Totală Medie

€47.8K - €54.4K
Netherlands
Interval Comun
Interval Posibil
€42.2K€47.8K€54.4K€60K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Software Improvement Group?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Designer de Produs la Software Improvement Group in Greater Amsterdam Area ajunge la o compensație totală anuală de €60,003. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Software Improvement Group pentru rolul de Designer de Produs in Greater Amsterdam Area este €42,206.

