  • Salarii
  • Inginer Software

  • Toate salariile Inginer Software

SOFTSWISS Inginer Software Salarii

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Poland la SOFTSWISS totalizează PLN 183K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la SOFTSWISS. Ultima actualizare: 10/28/2025

Pachetul Median
company icon
SOFTSWISS
Frontend Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Total pe an
PLN 183K
Nivel
L3
Salariu de bază
PLN 183K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
5 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la SOFTSWISS?
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Salarii de Stagiu

Contribuie

Funcții incluse

Adaugă funcție nouă

Inginer Software Frontend

Inginer Software Backend

Inginer Software Quality Assurance (QA)

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la SOFTSWISS in Poland ajunge la o compensație totală anuală de PLN 283,937. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la SOFTSWISS pentru rolul de Inginer Software in Poland este PLN 176,976.

