Director de Companii
SOFTSWISS
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Operațiuni Servicii Clienți

  • Toate salariile Operațiuni Servicii Clienți

SOFTSWISS Operațiuni Servicii Clienți Salarii

Compensația totală medie pentru Operațiuni Servicii Clienți la SOFTSWISS variază de la PLN 90.4K la PLN 126K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la SOFTSWISS. Ultima actualizare: 10/28/2025

Compensația Totală Medie

PLN 96.8K - PLN 114K
Poland
Interval Comun
Interval Posibil
PLN 90.4KPLN 96.8KPLN 114KPLN 126K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Operațiuni Servicii Clienți contribuțiis la SOFTSWISS pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

Block logo
+PLN 214K
Robinhood logo
+PLN 328K
Stripe logo
+PLN 73.7K
Datadog logo
+PLN 129K
Verily logo
+PLN 81.1K
Don't get lowballed

Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la SOFTSWISS?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Operațiuni Servicii Clienți oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Operațiuni Servicii Clienți la SOFTSWISS ajunge la o compensație totală anuală de PLN 125,879. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la SOFTSWISS pentru rolul de Operațiuni Servicii Clienți este PLN 90,374.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru SOFTSWISS

Companii Similare

  • Pinterest
  • Square
  • Facebook
  • Flipkart
  • Google
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse