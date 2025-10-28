Director de Companii
SOFTSWISS
SOFTSWISS Dezvoltare Afaceri Salarii

Compensația totală medie pentru Dezvoltare Afaceri in Belarus la SOFTSWISS variază de la BYN 159K la BYN 226K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la SOFTSWISS. Ultima actualizare: 10/28/2025

Compensația Totală Medie

BYN 181K - BYN 214K
Belarus
Interval Comun
Interval Posibil
BYN 159KBYN 181KBYN 214KBYN 226K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la SOFTSWISS?

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Dezvoltare Afaceri la SOFTSWISS in Belarus ajunge la o compensație totală anuală de BYN 225,986. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la SOFTSWISS pentru rolul de Dezvoltare Afaceri in Belarus este BYN 159,173.

