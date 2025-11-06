SoftServe Inginer Software Salarii în Wroclaw Metropolitan Area

Compensația pentru Inginer Software in Wroclaw Metropolitan Area la SoftServe variază de la PLN 253K pe year pentru L3 la PLN 286K pe year pentru L4. Pachetul median de compensație pe year in Wroclaw Metropolitan Area totalizează PLN 254K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la SoftServe. Ultima actualizare: 11/6/2025

Media Compensație După Nivel Adaugă compensația Compară nivelurile

Numele nivelului Total Bază Acțiuni (/yr) Bonus L1 ( Nivel de intrare ) PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L2 PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L3 PLN 253K PLN 253K PLN 0 PLN 0 L4 PLN 286K PLN 286K PLN 0 PLN 0 Vizualizează 1 Mai multe niveluri

+ PLN 217K + PLN 332K + PLN 74.7K + PLN 131K + PLN 82.1K Don't get lowballed

Ultimele trimiteri de salarii

