  • Salarii
  • Inginer Software

  • Toate salariile Inginer Software

  • Wroclaw Metropolitan Area

SoftServe Inginer Software Salarii în Wroclaw Metropolitan Area

Compensația pentru Inginer Software in Wroclaw Metropolitan Area la SoftServe variază de la PLN 253K pe year pentru L3 la PLN 286K pe year pentru L4. Pachetul median de compensație pe year in Wroclaw Metropolitan Area totalizează PLN 254K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la SoftServe. Ultima actualizare: 11/6/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L1
(Nivel de intrare)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L3
PLN 253K
PLN 253K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 286K
PLN 286K
PLN 0
PLN 0
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Salarii de Stagiu

Care sunt nivelurile de carieră la SoftServe?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la SoftServe in Wroclaw Metropolitan Area ajunge la o compensație totală anuală de PLN 287,203. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la SoftServe pentru rolul de Inginer Software in Wroclaw Metropolitan Area este PLN 253,912.

