Compensația pentru Inginer Software in Wroclaw Metropolitan Area la SoftServe variază de la PLN 253K pe year pentru L3 la PLN 286K pe year pentru L4. Pachetul median de compensație pe year in Wroclaw Metropolitan Area totalizează PLN 254K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la SoftServe. Ultima actualizare: 11/6/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L3
PLN 253K
PLN 253K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 286K
PLN 286K
PLN 0
PLN 0
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
