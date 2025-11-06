Compensația pentru Inginer Software in Warsaw Metropolitan Area la SoftServe variază de la PLN 140K pe year pentru L2 la PLN 272K pe year pentru L4. Pachetul median de compensație pe year in Warsaw Metropolitan Area totalizează PLN 265K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la SoftServe. Ultima actualizare: 11/6/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 140K
PLN 138K
PLN 0
PLN 2.3K
L3
PLN 236K
PLN 236K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 272K
PLN 272K
PLN 0
PLN 0
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
