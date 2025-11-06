Compensația pentru Inginer Software in Ukraine la SoftServe variază de la UAH 419K pe year pentru L1 la UAH 2.74M pe year pentru L5. Pachetul median de compensație pe year in Ukraine totalizează UAH 2.13M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la SoftServe. Ultima actualizare: 11/6/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L1
UAH 419K
UAH 419K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.16M
UAH 1.16M
UAH 1.1K
UAH 0
L3
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 2.1K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
