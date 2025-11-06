SoftServe Inginer Software Salarii în Ukraine

Compensația pentru Inginer Software in Ukraine la SoftServe variază de la UAH 419K pe year pentru L1 la UAH 2.74M pe year pentru L5. Pachetul median de compensație pe year in Ukraine totalizează UAH 2.13M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la SoftServe. Ultima actualizare: 11/6/2025

Media Compensație După Nivel

Numele nivelului Total Bază Acțiuni (/yr) Bonus L1 ( Nivel de intrare ) UAH 419K UAH 419K UAH 0 UAH 0 L2 UAH 1.16M UAH 1.16M UAH 1.1K UAH 0 L3 UAH 2.34M UAH 2.34M UAH 0 UAH 0 L4 UAH 2.34M UAH 2.34M UAH 0 UAH 2.1K Vizualizează 1 Mai multe niveluri

Ultimele trimiteri de salarii

