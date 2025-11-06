Director de Companii
SoftServe
Compensația pentru Inginer Software in Lviv Metropolitan Area la SoftServe variază de la UAH 551K pe year pentru L1 la UAH 2.14M pe year pentru L4. Pachetul median de compensație pe year in Lviv Metropolitan Area totalizează UAH 2M.

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L1
(Nivel de intrare)
UAH 551K
UAH 551K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.19M
UAH 1.18M
UAH 584.4
UAH 0
L3
UAH 2.54M
UAH 2.54M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.14M
UAH 2.14M
UAH 0
UAH 7K
Ultimele trimiteri de salarii
Care sunt nivelurile de carieră la SoftServe?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la SoftServe in Lviv Metropolitan Area ajunge la o compensație totală anuală de UAH 3,130,875. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la SoftServe pentru rolul de Inginer Software in Lviv Metropolitan Area este UAH 2,003,760.

