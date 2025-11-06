Compensația pentru Inginer Software in Krakow Metropolitan Area la SoftServe variază de la PLN 191K pe year pentru L2 la PLN 309K pe year pentru L4. Pachetul median de compensație pe year in Krakow Metropolitan Area totalizează PLN 246K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la SoftServe. Ultima actualizare: 11/6/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 191K
PLN 191K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 239K
PLN 239K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 309K
PLN 309K
PLN 0
PLN 0
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
