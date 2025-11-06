Director de Companii
SoftServe
SoftServe Inginer Software Salarii în Guadalajara Metropolitan Area

Compensația pentru Inginer Software in Guadalajara Metropolitan Area la SoftServe totalizează MX$710K pe year pentru L2. Pachetul median de compensație pe year in Guadalajara Metropolitan Area totalizează MX$764K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la SoftServe. Ultima actualizare: 11/6/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L1
(Nivel de intrare)
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
MX$710K
MX$710K
MX$0
MX$0
L3
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L4
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Ultimele trimiteri de salarii
Salarii de Stagiu

Care sunt nivelurile de carieră la SoftServe?

Funcții incluse

Adaugă funcție nouă

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer DevOps

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la SoftServe in Guadalajara Metropolitan Area ajunge la o compensație totală anuală de MXMX$25,610,376. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la SoftServe pentru rolul de Inginer Software in Guadalajara Metropolitan Area este MXMX$14,622,217.

