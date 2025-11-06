SoftServe Inginer Software Salarii în Bulgaria

Compensația pentru Inginer Software in Bulgaria la SoftServe variază de la BGN 59.2K pe year pentru L2 la BGN 61.7K pe year pentru L3. Pachetul median de compensație pe year in Bulgaria totalizează BGN 57.7K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la SoftServe. Ultima actualizare: 11/6/2025

Numele nivelului Total Bază Acțiuni (/yr) Bonus L1 ( Nivel de intrare ) BGN -- BGN -- BGN -- BGN -- L2 BGN 59.2K BGN 56.2K BGN 0 BGN 3K L3 BGN 61.7K BGN 61.7K BGN 0 BGN 0 L4 BGN -- BGN -- BGN -- BGN -- Vizualizează 1 Mai multe niveluri

