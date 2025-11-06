Director de Companii
SoftServe
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Inginer Software

  • Toate salariile Inginer Software

  • Bulgaria

SoftServe Inginer Software Salarii în Bulgaria

Compensația pentru Inginer Software in Bulgaria la SoftServe variază de la BGN 59.2K pe year pentru L2 la BGN 61.7K pe year pentru L3. Pachetul median de compensație pe year in Bulgaria totalizează BGN 57.7K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la SoftServe. Ultima actualizare: 11/6/2025

Media Compensație După Nivel
Adaugă compensațiaCompară nivelurile
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L1
(Nivel de intrare)
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
BGN 59.2K
BGN 56.2K
BGN 0
BGN 3K
L3
BGN 61.7K
BGN 61.7K
BGN 0
BGN 0
L4
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
Vizualizează 1 Mai multe niveluri
Adaugă compensațiaCompară nivelurile
Block logo
+BGN 99.3K
Robinhood logo
+BGN 152K
Stripe logo
+BGN 34.2K
Datadog logo
+BGN 59.9K
Verily logo
+BGN 37.7K
Don't get lowballed
Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile
Salarii de Stagiu

Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la SoftServe?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Inginer Software oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Funcții incluse

Adaugă funcție nouă

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer DevOps

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la SoftServe in Bulgaria ajunge la o compensație totală anuală de BGN 128,877. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la SoftServe pentru rolul de Inginer Software in Bulgaria este BGN 61,632.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru SoftServe

Companii Similare

  • Arcesium
  • exadel
  • InvestCloud
  • Avtex
  • MedeAnalytics
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse