Director de Companii
SoftServe
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Analist de Afaceri

  • Toate salariile Analist de Afaceri

  • Poland

SoftServe Analist de Afaceri Salarii în Poland

Compensația pentru Analist de Afaceri in Poland la SoftServe totalizează PLN 208K pe year pentru L4. Pachetul median de compensație pe year in Poland totalizează PLN 211K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la SoftServe. Ultima actualizare: 11/6/2025

Media Compensație După Nivel
Adaugă compensațiaCompară nivelurile
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L3
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L4
PLN 208K
PLN 208K
PLN 0
PLN 0
Vizualizează 1 Mai multe niveluri
Adaugă compensațiaCompară nivelurile
Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 332K
Stripe logo
+PLN 74.7K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.1K
Don't get lowballed
Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la SoftServe?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Analist de Afaceri oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist de Afaceri la SoftServe in Poland ajunge la o compensație totală anuală de PLN 291,583. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la SoftServe pentru rolul de Analist de Afaceri in Poland este PLN 206,117.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru SoftServe

Companii Similare

  • Arcesium
  • exadel
  • InvestCloud
  • Avtex
  • MedeAnalytics
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse