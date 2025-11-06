Compensația pentru Analist de Afaceri in Poland la SoftServe totalizează PLN 208K pe year pentru L4. Pachetul median de compensație pe year in Poland totalizează PLN 211K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la SoftServe. Ultima actualizare: 11/6/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L3
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L4
PLN 208K
PLN 208K
PLN 0
PLN 0
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
