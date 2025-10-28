Director de Companii
Softeq
Softeq Analist de Afaceri Salarii

Pachetul median de compensație pentru Analist de Afaceri in Poland la Softeq totalizează PLN 221K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Softeq. Ultima actualizare: 10/28/2025

Pachetul Median
company icon
Softeq
Business Analyst
Warsaw, MZ, Poland
Total pe an
PLN 221K
Nivel
Senior
Salariu de bază
PLN 221K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Ani în companie
5 Ani
Ani experiență
8 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Softeq?
Ultimele trimiteri de salarii
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist de Afaceri la Softeq in Poland ajunge la o compensație totală anuală de PLN 306,675. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Softeq pentru rolul de Analist de Afaceri in Poland este PLN 221,160.

Alte Resurse