Socure
Socure Specialist în Știința Datelor Salarii în New York City Area

Pachetul median de compensație pentru Specialist în Știința Datelor in New York City Area la Socure totalizează $210K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Socure. Ultima actualizare: 11/6/2025

Pachetul Median
Socure
Data Scientist
New York, NY
Total pe an
$210K
Nivel
Lead Data Scientist
Salariu de bază
$210K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Ani în companie
3 Ani
Ani experiență
7 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Socure?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
Options

La Socure, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Specialist în Știința Datelor la Socure in New York City Area ajunge la o compensație totală anuală de $218,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Socure pentru rolul de Specialist în Știința Datelor in New York City Area este $160,000.

