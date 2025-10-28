Compensația pentru Inginer Software in India la Societe Generale variază de la ₹1.69M pe year pentru L1 la ₹2.69M pe year pentru L7. Pachetul median de compensație pe year in India totalizează ₹1.96M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Societe Generale. Ultima actualizare: 10/28/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L1
₹1.69M
₹1.56M
₹2.7K
₹127K
L2
₹2.35M
₹2.19M
₹0
₹153K
L3
₹2.24M
₹2.05M
₹0
₹185K
L4
₹2.61M
₹2.39M
₹0
₹216K
