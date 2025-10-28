Societe Generale Manager de Program Salarii

Compensația totală medie pentru Manager de Program in India la Societe Generale variază de la ₹5.16M la ₹7.22M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Societe Generale. Ultima actualizare: 10/28/2025

Compensația Totală Medie ₹5.58M - ₹6.49M India Interval Comun Interval Posibil ₹5.16M ₹5.58M ₹6.49M ₹7.22M Interval Comun Interval Posibil

Avem nevoie doar de 2 încă Manager de Program contribuțiis la Societe Generale pentru a debloca! Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră! 💰 Vezi Tot Salarii 💪 Contribuie Salariul Tău

+ ₹5.03M + ₹7.73M + ₹1.74M + ₹3.04M + ₹1.91M Don't get lowballed

Contribuie

Care este calendarul de dobândire la Societe Generale ?

Primește Salarii Verificate în Inbox Abonează-te la Manager de Program oferte verificate . Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe → Introdu Email-ul Introdu Email-ul Abonează-te Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.