Compensația pentru Designer de Produs in France la Societe Generale totalizează €49.5K pe year pentru L3. Pachetul median de compensație pe year in France totalizează €49.1K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Societe Generale. Ultima actualizare: 10/28/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
€49.5K
€49.5K
€0
€0
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Funcții incluseAdaugă funcție nouă