Director de Companii
Societe Generale
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Consultant în Management

  • Toate salariile Consultant în Management

Societe Generale Consultant în Management Salarii

Compensația totală medie pentru Consultant în Management in India la Societe Generale variază de la ₹4.14M la ₹5.65M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Societe Generale. Ultima actualizare: 10/28/2025

Compensația Totală Medie

₹4.43M - ₹5.36M
India
Interval Comun
Interval Posibil
₹4.14M₹4.43M₹5.36M₹5.65M
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 2 încă Consultant în Management contribuțiis la Societe Generale pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Societe Generale?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Consultant în Management oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Consultant în Management la Societe Generale in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹5,649,510. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Societe Generale pentru rolul de Consultant în Management in India este ₹4,139,727.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Societe Generale

Companii Similare

  • ICICI Bank
  • JPMorgan Chase
  • Deutsche Bank
  • Bank of America
  • Associated Bank
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse