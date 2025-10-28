Director de Companii
Societe Generale
Societe Generale Juridic Salarii

Compensația totală medie pentru Juridic in United States la Societe Generale variază de la $154K la $224K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Societe Generale. Ultima actualizare: 10/28/2025

Compensația Totală Medie

$177K - $201K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$154K$177K$201K$224K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Societe Generale?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Juridic la Societe Generale in United States ajunge la o compensație totală anuală de $224,200. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Societe Generale pentru rolul de Juridic in United States este $153,900.

