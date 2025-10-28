Director de Companii
Societe Generale
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Contabil

  • Toate salariile Contabil

Societe Generale Contabil Salarii

Compensația totală medie pentru Contabil in France la Societe Generale variază de la €47.3K la €64.5K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Societe Generale. Ultima actualizare: 10/28/2025

Compensația Totală Medie

€50.6K - €61.2K
France
Interval Comun
Interval Posibil
€47.3K€50.6K€61.2K€64.5K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Contabil contribuțiis la Societe Generale pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
Don't get lowballed

Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Societe Generale?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Contabil oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Contabil la Societe Generale in France ajunge la o compensație totală anuală de €64,499. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Societe Generale pentru rolul de Contabil in France este €47,262.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Societe Generale

Companii Similare

  • ICICI Bank
  • JPMorgan Chase
  • Deutsche Bank
  • Bank of America
  • Associated Bank
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse