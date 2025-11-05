Compensația pentru Inginer Software in Greater Seattle Area la Snap variază de la $201K pe year pentru L3 la $690K pe year pentru L7. Pachetul median de compensație pe year in Greater Seattle Area totalizează $430K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Snap. Ultima actualizare: 11/5/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L3
$201K
$141K
$55.5K
$4.7K
L4
$394K
$197K
$195K
$2K
L5
$580K
$258K
$302K
$19.1K
L6
$678K
$278K
$386K
$14K
100%
AN 1
La Snap, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 1 ani:
100% se dobândește în 1st-AN (8.33% lunar)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
AN 1
33.3%
AN 2
33.3%
AN 3
La Snap, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:
33.3% se dobândește în 1st-AN (2.77% lunar)
33.3% se dobândește în 2nd-AN (2.77% lunar)
33.3% se dobândește în 3rd-AN (2.77% lunar)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Snap, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
AN 1
33%
AN 2
13%
AN 3
La Snap, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:
54% se dobândește în 1st-AN (4.50% lunar)
33% se dobândește în 2nd-AN (2.75% lunar)
13% se dobândește în 3rd-AN (1.08% lunar)
Monthly vesting, no 1 year cliff
