Compensația pentru Manager de Produs in United Kingdom la Snap variază de la £171K pe year pentru L4 la £325K pe year pentru L6. Pachetul median de compensație pe year in United Kingdom totalizează £189K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Snap. Ultima actualizare: 11/5/2025

Media Compensație După Nivel
Adaugă compensațiaCompară nivelurile
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L3
£ --
£ --
£ --
£ --
L4
£171K
£115K
£46.2K
£9.8K
L5
£ --
£ --
£ --
£ --
L6
£325K
£158K
£147K
£19.2K
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Salarii de Stagiu

Program de Vesting

100%

AN 1

Tip Acțiuni
RSU

La Snap, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 1 ani:

  • 100% se dobândește în 1st-AN (8.33% lunar)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La Snap, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33.3% se dobândește în 1st-AN (2.77% lunar)

  • 33.3% se dobândește în 2nd-AN (2.77% lunar)

  • 33.3% se dobândește în 3rd-AN (2.77% lunar)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Snap, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

AN 1

33%

AN 2

13%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La Snap, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 54% se dobândește în 1st-AN (4.50% lunar)

  • 33% se dobândește în 2nd-AN (2.75% lunar)

  • 13% se dobândește în 3rd-AN (1.08% lunar)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Produs la Snap in United Kingdom ajunge la o compensație totală anuală de £388,955. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Snap pentru rolul de Manager de Produs in United Kingdom este £203,161.

Alte Resurse