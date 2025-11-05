Compensația pentru Manager de Produs in Greater London Area la Snap variază de la £171K pe year pentru L4 la £325K pe year pentru L6. Pachetul median de compensație pe year in Greater London Area totalizează £189K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Snap. Ultima actualizare: 11/5/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L3
£ --
£ --
£ --
£ --
L4
£171K
£115K
£46.2K
£9.8K
L5
£ --
£ --
£ --
£ --
L6
£325K
£158K
£147K
£19.2K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
100%
AN 1
La Snap, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 1 ani:
100% se dobândește în 1st-AN (8.33% lunar)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
AN 1
33.3%
AN 2
33.3%
AN 3
La Snap, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:
33.3% se dobândește în 1st-AN (2.77% lunar)
33.3% se dobândește în 2nd-AN (2.77% lunar)
33.3% se dobândește în 3rd-AN (2.77% lunar)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Snap, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
AN 1
33%
AN 2
13%
AN 3
La Snap, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:
54% se dobândește în 1st-AN (4.50% lunar)
33% se dobândește în 2nd-AN (2.75% lunar)
13% se dobândește în 3rd-AN (1.08% lunar)
Monthly vesting, no 1 year cliff