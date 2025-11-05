Snap Analist de Date Salarii în Greater Los Angeles Area

Compensația totală medie pentru Analist de Date in Greater Los Angeles Area la Snap variază de la $130K la $190K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Snap. Ultima actualizare: 11/5/2025

Compensația Totală Medie $150K - $171K United States Interval Comun Interval Posibil $130K $150K $171K $190K Interval Comun Interval Posibil

Program de Vesting Principal Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 100 % AN 1 Tip Acțiuni RSU La Snap, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 1 ani: 100 % se dobândește în 1st - AN ( 8.33 % lunar ) Monthly vesting, no 1 year cliff 33.3 % AN 1 33.3 % AN 2 33.3 % AN 3 Tip Acțiuni RSU La Snap, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani: 33.3 % se dobândește în 1st - AN ( 2.77 % lunar )

33.3 % se dobândește în 2nd - AN ( 2.77 % lunar )

33.3 % se dobândește în 3rd - AN ( 2.77 % lunar ) Monthly vesting, no 1 year cliff 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Tip Acțiuni RSU La Snap, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 2.08 % lunar ) Monthly vesting, no 1 year cliff 54 % AN 1 33 % AN 2 13 % AN 3 Tip Acțiuni RSU La Snap, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani: 54 % se dobândește în 1st - AN ( 4.50 % lunar )

33 % se dobândește în 2nd - AN ( 2.75 % lunar )

13 % se dobândește în 3rd - AN ( 1.08 % lunar ) Monthly vesting, no 1 year cliff

Care este calendarul de dobândire la Snap ?

