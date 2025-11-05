Compensația pentru Inginer Software in Pittsburgh Area la Smith+Nephew totalizează $126K pe year pentru Software Engineer 2. Pachetul median de compensație pe year in Pittsburgh Area totalizează $125K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Smith+Nephew. Ultima actualizare: 11/5/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$126K
$118K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
Funcții incluseAdaugă funcție nouă