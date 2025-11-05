Compensația pentru Inginer Software in Minneapolis-St. Paul Area la SmartThings variază de la $109K pe year pentru Software Engineer la $192K pe year pentru Staff Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in Minneapolis-St. Paul Area totalizează $151K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la SmartThings. Ultima actualizare: 11/5/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Software Engineer
$109K
$96.3K
$156
$12.7K
Senior Software Engineer
$145K
$122K
$0
$23.2K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$192K
$156K
$0
$36.5K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
