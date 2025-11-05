Compensația pentru Inginer Software in India la Smartsheet totalizează ₹5.48M pe year pentru Senior SE I. Pachetul median de compensație pe year in India totalizează ₹5.08M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Smartsheet. Ultima actualizare: 11/5/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
SE I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior SE I
₹5.48M
₹5M
₹0
₹475K
Senior SE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Smartsheet, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)
33%
AN 1
33%
AN 2
34%
AN 3
La Smartsheet, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:
33% se dobândește în 1st-AN (33.00% anual)
33% se dobândește în 2nd-AN (8.25% trimestrial)
34% se dobândește în 3rd-AN (8.50% trimestrial)