Compensația pentru Inginer Software in Greater Seattle Area la Smartsheet variază de la $154K pe year pentru SE I la $375K pe year pentru Principal SE. Pachetul median de compensație pe year in Greater Seattle Area totalizează $254K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Smartsheet. Ultima actualizare: 11/5/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
SE I
$154K
$121K
$22.7K
$9.9K
SE II
$184K
$153K
$24.2K
$6.3K
Senior SE I
$242K
$181K
$48.7K
$12.4K
Senior SE II
$362K
$214K
$124K
$24.6K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Smartsheet, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)
33%
AN 1
33%
AN 2
34%
AN 3
La Smartsheet, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:
33% se dobândește în 1st-AN (33.00% anual)
33% se dobândește în 2nd-AN (8.25% trimestrial)
34% se dobândește în 3rd-AN (8.50% trimestrial)