Smartsheet Inginer Software Salarii în Edinburgh Metro Area

Compensația pentru Inginer Software in Edinburgh Metro Area la Smartsheet variază de la £69.9K pe year pentru SE II la £160K pe year pentru Senior SE II. Pachetul median de compensație pe year in Edinburgh Metro Area totalizează £177K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Smartsheet. Ultima actualizare: 11/5/2025

Media Compensație După Nivel

Ultimele trimiteri de salarii

Program de Vesting Principal Alternativ 1 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Tip Acțiuni RSU La Smartsheet, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 6.25 % trimestrial )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 6.25 % trimestrial )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 6.25 % trimestrial ) 33 % AN 1 33 % AN 2 34 % AN 3 Tip Acțiuni RSU La Smartsheet, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani: 33 % se dobândește în 1st - AN ( 33.00 % anual )

33 % se dobândește în 2nd - AN ( 8.25 % trimestrial )

34 % se dobândește în 3rd - AN ( 8.50 % trimestrial )

Care este calendarul de dobândire la Smartsheet ?

