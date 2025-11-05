Compensația pentru Inginer Software in Edinburgh Metro Area la Smartsheet variază de la £69.9K pe year pentru SE II la £160K pe year pentru Senior SE II. Pachetul median de compensație pe year in Edinburgh Metro Area totalizează £177K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Smartsheet. Ultima actualizare: 11/5/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
SE I
£ --
£ --
£ --
£ --
SE II
£69.9K
£48K
£17.1K
£4.9K
Senior SE I
£113K
£79.1K
£26.3K
£7.9K
Senior SE II
£160K
£81.1K
£72.9K
£6.2K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Smartsheet, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)
33%
AN 1
33%
AN 2
34%
AN 3
La Smartsheet, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:
33% se dobândește în 1st-AN (33.00% anual)
33% se dobândește în 2nd-AN (8.25% trimestrial)
34% se dobândește în 3rd-AN (8.50% trimestrial)